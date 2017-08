Situado na cidade de Jaguariúna, o restaurante de gastronomia oriental, Ichiro – Temakeria e Sushi Bar é famoso por sua qualidade no preparo de seus pratos e por seu cardápio variado, que conta com diversas opções que vão desde os tradicionais sushis e sashimis, 26 opções de temakis, ceviche, até os pratos quentes, como yakisobas e pratos à base de cogumelos, por exemplo.

Wellington Farqui, gerente geral e responsável pelo Ichiro, explica sobre os diferenciais ofertados e adianta as novidades: “O Ichiro está há um ano e meio no mercado, os nossos maiores diferenciais são: peixe fresco todos os dias, qualidade no atendimento que também é essencial, pois buscamos atender todo mundo com muita prioridade. Agora temos as entregas todas as noites, a partir das 18h, onde entregamos para toda Jaguariúna, e a intenção é estender isso para o almoço também. Estamos planejando abrir aos domingos e trazer música ao vivo, para com isso atender melhor ainda o público e trazer mais gente para conhecer o restaurante. ”

Para os amantes da comida japonesa, um grande ponto forte oferecido são os rodízios, todos os dias no jantar, e de segunda a sexta-feira no almoço, onde no período noturno são oferecidos todos os itens do cardápio para se consumir à vontade, e por um único preço fixo.



“Todas as noites oferecemos o rodízio por apenas R$54,90 que inclui todo o cardápio a vontade, e durante o almoço temos o rodízio de sushis e sashimis por 49,90 e de sashimis por 37,90. Ou seja, os preços são bem acessíveis pelos produtos de alta qualidade que utilizamos para servir”, ressalta Wellington.



Já para os que não apreciam sushis e sashimis, o responsável salienta que também são oferecidos diversos pratos quentes para agradar a todos: “Para os que não gostam de sushis e sashimis, temos os pratos quentes, como: temakis ‘hot’, com salmão cream cheese e cebolinha todos empanados e fritos, temakis grelhados, shimeji, ‘hot rolls’ que também são trabalhados fritos e os yaksobas. E a intenção do Ichiro, é também proporcionar novos pratos feitos. ”

Para desfrutar de toda esta qualidade oferecida, basta dirigir-se à Rua Maria Ângela, 390; Best Center – Jaguariúna, ou fazer o seu pedido para ser entregue em sua residência, a partir das 18h pelo telefone 19-3837-1992.