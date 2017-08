Tábata Alexandroni | Jaguariúna

Os reservatórios de água de Jaguariúna estão com os níveis baixos devido ao desperdício de água e vazamentos não verificados pelos moradores, afirma o diretor administrativo do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Jaguariúna, Regis Totti Seben. “Assustou que os níveis dos reservatórios baixaram no período de frio, e constatamos nas ruas gente lavando calçada, carro, telhado” descreve Regis.

O DAE emitiu um alerta para o consumo consciente da água para a população “Veja se não está havendo consumo excessivo e verifique seu hidrômetro. Pode haver um vazamento invisível. Não queremos ter que multar ou fazer o racionamento” explica Regis.

O consumo excessivo pode provocar a falta de água, especialmente no inverno, período de seca “Por isso é importante que todos façam a sua parte, sendo necessária uma mudança de comportamento através do consumo consciente e atitudes ecologicamente sustentáveis” defende Aline Granghelli Catão, Chefe de Divisão do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente de Jaguariúna.

O estado de São Paulo está há mais de 30 dias sem chuva, e não há previsão de chuva em Jaguariúna até a segunda semana de agosto, quando uma frente fria atinge a região. A falta de chuva é causada por uma forte massa de ar seco se mantém sobre o país ao longo deste inverno.