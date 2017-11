O jaguariunense Francisco Almeida, 58 anos, pedreiro de profissão, e artista, lança neste sábado, 11, o segundo CD, como cover do cantor Reginaldo Rossi, falecido em 2.013.

O trabalho será apresentado ao público a partir das 10h, no Coreto da Praça Umbelina Bueno, no Centro de Jaguariúna. “Já está tudo preparado para mais esse trabalho. E tenho certeza de que o público vai gostar”, salienta o cantor.

Neste segundo trabalho, Reginaldo Rossi Cover gravou três versões do original: Garçom, Munamo e A Rapousa e as Uvas. Além dessas, outras cinco gravações são playback, e ainda tem uma composição autoral, Rasgadinha. Segundo ele, já foi vendidas, antes do lançamento, 600 cópias, já superando o primeiro disco que teve um total de 500 CDs comercializados.

SERVIÇO:

Lançamento do CD do Reginaldo Rossi Cover

Local: Praça Umbelina Bueno, no Centro de Jaguariúna

Data: 11 de novembro, às 10h