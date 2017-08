A prefeitura de Jaguariúna recebeu nesta quarta-feira, um novo ônibus que será usado no transporte público escolar na cidade. O veículo foi cedido pelo Governo Federal, por meio do Plano de Ações Articuladas do MEC, Ministério da Educação.

Segundo a secretária de Educação, Cristina Catão, o novo ônibus com capacidade para sessenta pessoas veio complementar uma frota de 8 veículos e vai atender crianças de quatro meses a três anos de idade da região do Vargeão, Recanto Camanducaia, Condomínio Pitangueiras e outras.

“A frota municipal é composta por dois microônibus com capacidade para 32 passageiros, duas vans e quatro kombis. Nós pedimos um veículo novo porque percebemos que a demanda nas creches e EMEIS dessas regiões estava aumentando. Vamos atender muito melhor esses alunos”, afirma a secretária.

O novo ônibus também já vem equipado com duas vagas especiais para cadeirantes e duas cadeiras de rodas para o desembarque dos alunos com deficiência. “Nossos motoristas são treinados periodicamente para prestar esse serviço para alunos com necessidades especiais”, diz Cristina, que explicou ainda que o ônibus passará pelos trâmites normais como emplacamento e seguro, antes de ser colocado em circulação.

Segundo o prefeito Gustavo Reis, o novo veículo será fundamental para melhorar o atendimento dos alunos. “O transporte escolar é um serviço oferecido pela Prefeitura que ajuda na comodidade e segurança de cerca de cinco mil alunos, que teriam que se deslocar a pé para estudar”, comemora o prefeito.