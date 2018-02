Uma cidade onde serviços públicos como saúde, educação, cultura e limpeza pública funcionam muito bem e recebem a aprovação da maioria dos moradores. Esse é o perfil de Jaguariúna revelado pelo Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), um instituto com atuação nas cidades mais populosas da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e em outras partes do estado de São Paulo.

A notícia abrange o último trimestre de 2017, especificamente nos meses de outubro, novembro e dezembro, e deixou bastante satisfeito o prefeito Gustavo Reis, que costuma se reunir com seu secretariado para saber como anda o desenvolvimento das políticas públicas traçadas para sua segunda gestão à frente do Executivo.

“Tenho uma equipe que se dedica a obter os melhores resultados e vejo, com satisfação, que estamos progredindo a passos largos. Esse ranking coloca Jaguariúna numa posição privilegiada na RMC e mostra que estamos no caminho certo, pois pegamos a cidade com uma dívida altíssima e não faltou disposição para superarmos as dificuldades encontradas”, comemora o prefeito.

De acordo com o balanço Indsat do ano passado, Jaguariúna lidera o ranking geral de Educação Pública Municipal dentre as 15 maiores cidades da RMC ao encerrar o ano letivo de 2017 na 1ª colocação, com 763 pontos.

A liderança se confirma pela terceira vez consecutiva, conforme o Indsat, e aponta alto grau de satisfação por parte de 72% dos moradores. Foi o maior índice já registrado, desde o final de 2016, e coloca Jaguariúna 30 pontos à frente da segunda colocada, que é Indaiatuba.

Investimentos

Em entrevista à Indsat, a secretária de Educação Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa destacou o projeto Escola Amiga, que soma ótimos resultados exatamente por ampliar o diálogo com a comunidade. Além disso, segundo ela, a Educação pública municipal recebe constantes investimentos em capacitação e formação contínua dos professores, buscando melhorar a qualidade do ensino.

Segundo a secretária, ao longo do ano letivo de 2018 Jaguariúna investirá na construção de duas novas unidades de educação infantil e implantará o ensino integral para crianças de 4 e 5 anos de idade. “Já no início do ano, vamos distribuir uniformes e kits de material escolar para os alunos da rede municipal”, completou Cristina.

Saúde campeã

O atendimento na área de saúde, que costuma ser um ‘gargalo’ na maioria das administrações, é outro ponto positivo apontado na consulta à população, conforme revelam os dados do Indsat. Entre as 15 cidades pesquisadas na RMC, Jaguariúna também lidera, com 699 pontos, superando Indaiatuba (697), e Itatiba (561), as concorrentes mais próximas no ranking.

Conforme a secretária da pasta, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, o início de 2017 foi difícil, mas com os ajustes e os investimentos necessários foi possível recuperar a credibilidade no atendimento prestado pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) a partir de medidas como a reposição do estoque de medicamentos, a redução no prazo de espera para consultas básicas e a contratação de médicos e pessoal de apoio.

“Estamos colhendo os frutos do que foi plantado e o atendimento prestado pelos servidores da saúde tem grande importância nesse processo. Basta lembrar que os inúmeros mutirões de limpeza que realizamos ajudaram a baixar para menos de 80% os casos de dengue na cidade. Em 2016 foram 48, e agora, em 2017, fechamos com apenas seis casos, e todos importados”, destaca a secretária.

Cultura em destaque

Outra área que mereceu destaque na aceitação popular em Jaguariúna foi a de Turismo e Cultura. O levantamento Indsat mostra que Jaguariúna também lidera o setor entre os 15 municípios pesquisados na RMC, onde soma 724 pontos, o que significa alto grau de satisfação com as ações implantadas, contra 705 do 2º colocado (Indaiatuba) e 644 do 3º, posição ocupada por Artur Nogueira (grau médio de satisfação).

O protagonismo no campo das ações culturais, de acordo com a secretária Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, tem muito a ver com a volta da Escola das Artes, espaço onde pessoas de todas as idades desenvolvem suas habilidades em diversas modalidades oferecidas gratuitamente. “São mais de 30 cursos com horários diversificados e realizados de forma descentralizada, ou seja, em locais de fácil acesso”, pontua Maria das Graças.

Cidade limpa

No quesito limpeza pública, grande parte das cidades da RMC apresentam “Alto Grau de Satisfação”, aponta a pesquisa realizada pela Indsat. De 15 cidades analisadas, dez fecharam 2017 bem avaliadas e oito estão acima da média total.

As três primeiras colocadas no ranking registraram mais de 700 pontos de acordo com a metodologia da Indsat. A 1ª colocada é Indaiatuba, com 765 pontos, permanece na liderança desde o 2º trimestre de 2017, quando o segmento de Limpeza passou a ser avaliado pelos entrevistados. Jaguariúna, por sua vez, obteve 722 pontos e ocupa o 4º lugar no ranking.