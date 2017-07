No ranking das 100 cidades mais inteligentes do Brasil, Jaguariúna ocupa a 5ª posição entre os municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e a 51ª colocação dentro do âmbito nacional. É o que mostra o ranking Connected Smart Cities, elaborado pela Urban Systems e publicado pela Revista Exame.

Com uma pontuação de 24,976 Jaguariúna ganhou impressionantes 35 posições em relação ao ranking de 2016. Segundo o prefeito da cidade, Gustavo Reis (PMDB), isso é fruto de muito trabalho e de dedicação. “Estamos trabalhando forte para Jaguariúna avançar cada vez mais, buscando novas parcerias e realizando novos investimentos com o objetivo de obter soluções mais inteligentes e eficazes que permitam a otimização de recursos e uma conexão maior de áreas estratégicas da cidade aos mais inovadores conhecimentos e tecnologias disponíveis no mercado”, comentou ele.

O estudo das cidades mais inteligentes do Brasil avalia a integração entre diversos aspectos, com 70 indicadores em 11 eixos diferentes, como a mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança.

Conforme publicado na Revista Exame, as cidades que são destaques nesse estudo têm ao menos uma característica em comum. Nelas, o desenvolvimento econômico vai além da estatística e é pensado de uma maneira mais global.

Confira o ranking completo acessando o link: http://exame.abril.com.br/brasil/as-100-cidades-mais-inteligentes-e-conectadas-do-brasil/