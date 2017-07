Gislaine Mathias | Jaguariúna

O esporte de Jaguariúna esteve em festa, no sábado, 8, com a decisão do título da Taça de Ouro do Campeonato Municipal de Futebol Amador, o Amadorzão, no Estádio Municipal Alfredo Chiavegato. No tempo normal de jogo, Quiosque Santa Cruz e São José não saíram do 0 a 0, levando a definição do título para as cobranças de pênaltis. Foi nesse momento que o goleiro Thiago se superou em campo e acabou defendendo dois pênaltis dos adversários, tornando-se o atleta de destaque na final.

“Pra mim esse jogo foi de superação, pois no início do campeonato não participei da disputa porque aconteceram alguns imprevistos e voltei na última partida da fase de grupos. Foi uma final complicada do começo ao fim, e nos pênaltis tive a felicidade de pegar dois, e agora é só alegria e comemoração do título”, analisou o goleiro completando que a façanha só foi possível por causa de Deus. De acordo com ele a equipe do Quiosque é uma família e todos os jogadores correram juntos em prol do troféu de campeão.

O Quiosque também teve um excelente aproveitamento nas cobranças, pois os jogadores Marcão, Mateus, Jhonny e Guto conseguiram converter os chutes em gols, contribuindo para a conquista do título. O time nem precisou realizar a quinta cobrança para erguer o troféu de campeão. O técnico Cristiano, conhecido por Yeié disse que o título representa o empenho, luta e união do grupo.

BALANÇO

Segundo o prefeito Gustavo Reis, que acompanhou o encerramento do Amador, foi uma festa da família e um dos campeonatos mais bem organizados. O prefeito ainda completou que houve valorização dos jogadores e cada detalhe foi fundamental para o sucesso, como, jogos no estádio, vontade dos atletas e comportamento da população.

Já o secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Rafael Blanco disse que foram duas partidas emocionantes. “Parabenizo os times pela dedicação e o campeonato trouxe de volta a disputa para o estádio municipal, com a presença das famílias como uma forma de lazer”, analisou o secretário completando que em torno de 3 mil pessoas acompanharam as finais das Taças de Ouro e de Prata e o campeonato reuniu 29 equipes, totalizando em torno de 750 pessoas entre atletas e dirigentes.