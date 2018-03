Tomaz de Aquino Pires*

A Casa da Memória diariamente busca fotografias junto às famílias dada a importância histórica que elas encerram. Ela precisa reunir o acervo histórico para disponibilizá-lo para pesquisa, para estudo. Cumpre encontrar, recolher e resgatar este material. Quer seja como doação dos originais ou como empréstimo para cópias. Repetimos sempre o Prof. Etienne da Unicamp: “_ Quem não tem fotografias, morre duas vezes!” O altruísta compartilha o seu material, socializa o mesmo como cidadão, participando de sua época em benefício das memórias, da História de sua cidade. A memória onde cresce a história que por sua vez alimenta, procura salvar o Passado para servir o Presente e o Futuro (Jacques Le Goff). Cuidado com as fotografias e documentos importantes de seus familiares! Tragam-nas, para que não se percam! Aqui estarão sob os cuidados de especialista no restauro, conservação e guarda do documento. Logo que aqui chegam, “os retratos” são higienizados. Perderão o mofo e demais prejuízos que os acompanham e danificam. Serão escaneadas, em DPIs / PPIs específicos que permitam sua perfeita ampliação e reprodução. As imagens passarão por tratamento digital Este material será catalogado, indexado e disponibilizado aos consulentes para pesquisa. Se doação, o mesmo ficará acondicionado em jaquetas especiais, produzidas em papel não alcalino, revestidas de plástico de polipropileno que manterá sua cor em jaquetas manuseadas com luvas. As mesmas ficarão em armário deslizante de aço, na Reserva Técnica, climatizadas em ar condicionado sob mesma temperatura, dia e noite, perenemente. Nunca sofrerão a ação destruidora de mudanças climáticas, tais imagens não se apagarão. Se sua fotos forem emprestadas para cópia, os originais serão responsavelmente devolvidos. Por onde andam aqueles retratos tirados por Lauro de Carvalho? E aqueles que revelam a realidade Jaguary em sua Estação Velha, os cordões carnavalescos em desfile nos Fordinhos 29, as festas da Igreja, as Bandas, os desfiles e formaturas escolares. Onde estão preciosidades de todo o século XX? Estas relíquias podem estar esquecidas nos armários dos Pais e Avós, aguardando sua procura e nossa identificação em benefício de nossa cultura.

Tomaz de Aquino Pires* é coordenador da Casa da Memória Padre Gomes