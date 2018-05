Tomaz de Aquino Pires*

“O Tombamento é utilizado para preservação de um bem de caráter cultural. Trata-se de um ato administrativo realizado pelo poder público, por meio de uma legislação específica, impedindo que os bens patrimoniais venham a ser destruídos ou descaracterizados. O Tombamento é aplicado aos bens materiais de interesse à preservação coletiva. A cidade, sua população interessa-se pela sua conservação. Todos aspiram ao desenvolvimento das cidades, porém , sem a destruição de seu Patrimônio”.. A ação do tempo e do homem muitas vezes desfigura, descaracteriza prédios que são considerados Patrimônio Histórico. Estes devem ser preservados e recuperados, isto é restaurados, não podem ser demolidos. A Restauração visa conservar e revelar o valor artístico e histórico. Recuperar um edifício significa restaurar suas características arquitetônicas e ambientais originais. O pensamento atual sobre Tombamento caminha numa perspectiva que não prejudica o direito de propriedade, antes incentiva o Turismo e favorece a Economia e o desenvolvimento e progresso da sociedade contemporânea, garantindo a conservação do Patrimônio Histórico. Consequentemente, é preciso respeitar e recuperar a Arte presente nos prédios antigos. A revitalização vai estabelecer o uso de um imóvel de acordo com as aspirações atuais da comunidade, sem descaracterizá-lo. Pois a preservação só se consegue com a atualização contínua daquele patrimônio: reutilização, adaptação, geração de novos empregos, melhoras das condições de vida dos habitantes da localidade. Tombar um prédio não pode ser um ato de punição contra o proprietário. Se o tombamento impede o proprietário de fazer qualquer coisa no prédio, é punição, porque o prédio se acaba. Se permitir que os edifícios possam mudar partes que não funcionam, possam ser atualizados, tendo serviços que não existiam, será um tombamento adequado. É preciso gerar mais lucros que sirvam para manter o patrimônio. O célebre arquiteto da Universidade Politécnica de Barcelona, Dr. Joaquim Sabaté Bel, em 2010, no Teatro Municipal Dona Zenaide e na Pousada Vila Bueno “1º Conpadre”, afirmou que os tombamentos deveriam ser destinados à preservação de um bem, mas não a seu congelamento, rompendo de vez o conflito entre preservação do patrimônio e especulação imobiliária. Para ele especulação imobiliária é fazer negócio de maneira desatenta, pouco cuidadosa. Derruba tudo e sobe o novo. O Patrimônio pode ser uma fonte de negócios, se explorado com visão e inteligência. Entre Desenvolvimento e Manutenção do Patrimônio não existe contradição. É possível recuperar o Patrimônio e tirar benefício dele, para mantê-lo, mantendo a Arte, a História, a Memória, a Identidade de um povo, mantendo o Desenvolvimento e Progresso deste mesmo povo.

Tomaz de Aquino Pires* é coordenador da Casa da Memória Padre Gomes