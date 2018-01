A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Governo, anunciou que quatro serviços de atendimento aos munícipes passarão a funcionar em locais diferentes a partir da próxima segunda-feira, 8 de janeiro.

As mudanças buscam melhorar o atendimento aos contribuintes e ajudarão a reduzir os deslocamentos, facilitando a vida de quem busca solucionar questões junto à administração municipal. Confira os serviços que mudarão de local e, caso haja alguma dúvida sobre o novo endereço, saiba como entrar em contato:

– Protocolo (telefones 3867-9728 e 3867-9842), que funciona agregado ao serviço Atende Fácil, no prédio da Prefeitura, a partir do dia 8 passa a atender o público no espaço ocupado atualmente pelo Departamento de Tributos, no mesmo prédio.

– Departamento de Tributos (os novos telefones serão divulgados em breve): o atendimento ao público passa para a parte térrea do prédio onde também está instalado o Departamento de Fiscalização Tributária. O novo endereço é Rua José Alves Guedes, 551 – próximo à Delegacia de Polícia Civil.

– Divisão de Cadastro Técnico Imobiliário (os novos telefones serão divulgados em breve): a partir de 8 de janeiro (segunda-feira), também atenderá no endereço do Departamento de Tributos, ou seja, na Rua José Alves Guedes, 551 – próximo à Delegacia de Polícia Civil.

– DAE (Departamento de Água e Esgoto) – setor de atendimento ao público (telefone 3867-2856): a partir de 08/01/2018 atenderá no espaço onde hoje funciona o Protocolo, ou seja, ao lado do Serviço Atende Fácil, no prédio da Prefeitura, com entrada pela Rua Alfredo Bueno.

O PABX da Prefeitura (Telefonista: 3867-9700) está orientado a fornecer os telefones e orientar os contribuintes que ligarem para saber sobre o funcionamento desses serviços.