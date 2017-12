A última edição do ano do projeto Samba no Parque, levou grande público ao Parque Santa Maria na tarde do último domingo, 17 de dezembro. O projeto organizado pela Prefeitura de Jaguariúna através da Secretaria de Turismo e Cultura, foi lançado durante o ano de 2017 e fez sucesso com grandes sucessos da música tradicional brasileira.

Com o objetivo de resgatar o samba de raiz e grandes sucessos da música brasileira, o evento contou com músicos de Jaguariúna e região. De acordo com um dos organizadores da comemoração, Francisco Gomes de Oliveira – Kiko, essa é uma celebração para a família. “Acredito que a música tem esse poder de união, com ela podemos transmitir mensagens de amor e de afeto”, destacou ele.