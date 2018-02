O projeto “Mulheres da Garoa”, organizado pelo grupo “Axé Dendê Capoeira” através do contramestre Everton Lourenço, o “Preto”, com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, reuniu no último sábado, 17 de fevereiro, representantes de 5 estados do país e 145 participantes.

Com muita capoeira e um samba de roda pra lá de animado, os representantes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiás e Minas Gerais passaram um dia maravilhoso em Jaguariúna e ainda aproveitaram para conferir apresentações e oficinas de capoeira e de Jongo, ministrada pelo mestre Cacá do grupo Nzungu Capoeira.

O “Mulheres da Garoa na Ilha da Magia” é um projeto cujo principal objetivo é disseminar a capoeira pelo mundo. Para isso, 8 mulheres foram escolhidas para representar o esporte em vários países, o primeiro deles é a Indonésia. A contribuição dos participantes para o evento será totalmente destinada as passagens aéreas.

Uma dessas “Mulheres da Garoa” é a professora e moradora de Jaguariúna, Alessandra Braga de Moraes – Boca, que comentou sobra a importância de levar o nome da cidade nessa expedição. “Com apoio da população, do vereador Cristiano Cecon e principalmente do Prefeito Gustavo Reis e de sua equipe estamos colhendo os frutos de um bom trabalho desenvolvido e esperamos representar bem a cidade por todo o mundo”, completou ela.