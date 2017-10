O Projeto “Jaguariúna Radical”, realizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, em parceria com o Naga Cable Park, que oferece aulas gratuitas de wakeboard para crianças e adolescentes entre 8 e 15 anos, formou na terça-feira, 24 de outubro, as primeiras turmas de alunos.

Os alunos puderam participar de aulas práticas, que incluíram desde a melhora no condicionamento físico até as técnicas do esporte, e aqueles que apresentaram uma regularidade de 70% de presença nas aulas receberam um certificado de conclusão.

Projeto Jaguariúna Radical

Segundo o secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Rafael da Silva Blanco, essa iniciativa é inovadora e contou com uma adesão muito grande da população. “Pela primeira vez estamos dando a oportunidade para nossas crianças e adolescentes participarem de uma atividade diferenciada e que agrega muita na formação”, comentou ele.

Novas turmas do projeto já estão sendo formadas, obedecendo uma lista de espera. Quando o aluno dessa lista for chamado terá sete dias para fazer a inscrição. Caso perca o prazo, dará lugar ao próximo da lista. “O aprendizado dessa nova prática esportiva por menores de idade terá que ser autorizado pelo pai, mãe ou tutor legal”, explica Rafael.