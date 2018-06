Promover a atividade turística integrada entre os nove municípios do Circuito das Águas Paulista. É com esse objetivo que Holambra, Águas de Lindóia, Amparo, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro se uniram para trazer à região o Programa Roda SP, subsidiado pelo Governo do Estado. Com 11 roteiros e mais de 30 atrativos e pontos visitação, moradores da região poderão conhecer cidades próximas de ônibus gastando apenas R$ 10 pelo passeio.

Criado em 2011, o programa já percorreu 166 municípios paulistas, transportou cerca de 330 mil passageiros e visitou mais de mil atrativos e equipamentos turísticos. A ação acontece entre os dias 21 de junho e 6 de julho, exceto nos dias de jogos do Brasil pela Copa do Mundo. No roteiro está inclusa ainda passagem por Campinas.

Ao todo, são oito ônibus com guias turísticos disponíveis e que atuam em sistema rotativo – um convencional, um convencional adaptado, com plataforma elevatória para cadeirantes, um double decker, quatro micro ônibus e um micro adaptado com plataforma móvel para cadeirantes.

A diretora municipal de Cultura e Turismo de Holambra, Alessandra Caratti, conta que iniciativa ajuda a incentivar o turismo na microrregião e ampliar o fluxo de visitantes na cidade. “Holambra é um município bonito, com muitos atrativos. Estamos certos de que as pessoas da região terão aqui uma experiência inesquecível e que retornarão”, afirma. Segundo ela, o benefício se estende também aos holambrenses, que poderão conhecer cidades do Circuito das Águas economizando dinheiro. “É um valor que cabe no bolso”.

Para quem mora em Jaguariúna, os ingressos podem ser adquiridos no Parque dos Lagos, que funciona de terça a domingo, das 9h às 17h. O endereço é Rua Eduardo Tozi, sem número – Vila 12 de Setembro. Outras opções de compra são: acessando o site www.rodasp.com.