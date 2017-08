Tábata Alexandroni | Jaguariúna

A cervejaria AmBev deu início a um programa de visitação em que os participantes conhecem a produção da cerveja por dentro da fábrica. Nomeado de Beer Lovers, o tour conta com visitas guiadas de aproximadamente duas horas, com inscrições gratuitas.



Ao longo do tour os visitantes conhecem a história da cerveja no Brasil e no mundo, assim como os processos de produção dentro da AmBev. Na fábrica são apresentados alguns dos ingredientes das cervejas produzidas no local, como Skol, Brahma, Antactica. Os participantes são convidados a provar o malte e sentir o cheiro das flores de lúpulo, essenciais para a fabricação das cervejas.

Também possível provar o mosto da cerveja produzida no dia, quando as leveduras ainda não foram adicionadas, assim como o chopp diretamente do tanque. Ao final do passeio é organizada uma rodada de harmonização de cervejas, acompanhadas de queijos, embutidos e chocolates.

Essa é a primeira vez que um tour pela cervejaria acontece na fábrica. As inscrições podem ser feitas pelo site ambev.com.br/beer-lovers/ para sábados, nos horários de 10h ou 14h30, sem custo. Cada visitação recebe um grupo de até 20 pessoas. Apenas maiores de 18 anos podem participar do tour.