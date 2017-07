Com o objetivo de orientar, esclarecer possíveis dúvidas, melhorar o serviço e a segurança, os motoristas e monitoras que integram o sistema de transporte público escolar participaram de uma capacitação promovida pela Prefeitura de Jaguariúna através da Secretaria de Educação na tarde de quarta-feira, 19 de julho, no auditório da secretaria.

Os 50 profissionais, das empresas Bom Pastor e Metrópoles, que estavam presentes receberam uma apostila para acompanhar os estudos e participaram de uma série de palestras, ministradas pelas especialistas Andréa Armentano, Célia Regina de Sousa Coutinho e Sandra Regina Gomes Ferreira, com temas essenciais como os Direitos das Crianças, Embarque e Desembarque dos alunos com segurança e a Responsabilidade no Transporte.

Após o término dos estudos os motoristas e monitoras foram agraciados com um certificado de participação. Segundo a secretária de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, ações como essas, as vezes passam despercebidas, mas são fundamentais para o bom funcionamento do serviço como um todo. “São mais de 4.500 alunos transportados, entre Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA, ou seja, nós estamos falando de vidas que passam pelas nossas mãos todos os dias e precisam de um transporte em que confiam e que transmite segurança”, comentou.