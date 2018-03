Professores da rede municipal de ensino de Holambra participaram de atividade ligada ao programa educacional “A União Faz a Vida”, promovido por meio de parceria entre a Prefeitura e a Cooperativa Sicredi. A ação reuniu dezenas de profissionais para capacitação e vivência prática da metodologia de trabalho do projeto. Os encontros foram realizados na Terra Brasilis e contaram com a presença do vice-prefeito Fernando Capato e da presidente da cooperativa, Irene Catharina Maria Vermeulen.

O objetivo do programa, criado há 23 anos e trazido à cidade pela primeira vez em 2015, é promover atitudes e valores de cooperação e cidadania entre os estudantes por meio de práticas de educação cooperativa. O trabalho é desenvolvido em sete Estados e já contribui para a educação de mais de 220 mil alunos em 1.485 escolas. A metodologia ensinada aos professores busca tornar os alunos protagonistas do conhecimento por meio de atividades exploratórias e do desenvolvimento de projetos educacionais coletivos.

“Acreditamos que é possível um futuro com cidadãos mais cooperativos, justos, empreendedores, com respeito às diversidades e diálogo para tomar decisões. E acreditamos na educação como forma de transformar e envolver a comunidade”, explica Irene. “Projetos como esse, que envolvem os pais, a comunidade escolar e, principalmente, o interesse do aluno em aprender mais, possibilitam às crianças e adolescentes pensarem sobre valores e princípios que vão transformá-los em adultos conscientes com seu papel na sociedade”.

Em Holambra, o “União Faz a Vida” já proporcionou a centenas de crianças a oportunidade de praticar conhecimento de maneira diferente, desbravando a cidade e aprendendo através de atividades em campo, explorando e exercitando a curiosidade. “Foi um trabalho importante, com muitos benefícios à formação das crianças”, explicou o diretor municipal de Educação, Amarildo Boer. “A intenção é proporcionar essa mesma oportunidade a outros alunos, formando cidadãos mais conscientes e comprometidos com o bem-estar coletivo”.

Para o vice-prefeito Fernando Capato, presente no lançamento do programa, a educação de Holambra vem alcançando resultados muito positivos graças a parcerias e à dedicação diária dos profissionais que estão em atividade na rede municipal.

“Iniciativas como essa, que incentivam novas descobertas e o aprendizado na prática, são fundamentais para agregar valor ao ensino”, avalia. “Nos dias de hoje é essencial que a aprendizagem dos alunos aconteça de forma dinâmica e que eles estejam preparados para enfrentar o mundo lá fora com respeito, cooperação e cidadania”.

Novos encontros individuais e coletivos com professores da rede serão realizados rotineiramente ao longo do ano. Além disso, o programa prevê atividades envolvendo alunos e educadores em diferentes ocasiões.