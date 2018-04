Quem presencia o otimismo de Aguinaldo Luiz da Silva Junior, o professor Guina, numa palestra para a garotada das Escolinhas de Esportes da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SeJEL) da Prefeitura de Jaguariúna, não imagina que sua história pessoal de superação é o principal combustível para incentivar os meninos e meninas que o ouvem.

Formado em Educação Física, Teologia e Coaching, Guina foi convidado pelo secretário Rafael da Silva Blanco a fazer palestras para os alunos e quer agora ampliar esse público, incluindo também os pais. “Acho importante os pais participarem para que eles tenham a exata noção de que é, sim, possível superar obstáculos e dificuldades que, a princípio, parecem impossíveis, em se tratando de uma atividade esportiva”, explica o professor.

Guina tinha tudo para não chegar onde está agora, mas teve o apoio necessário dos pais para superar uma retinoblastoma diagnosticada quando tinha apenas um ano e meio de idade e lhe provocou uma sequela irreversível: a perda total da visão no olho direito e o uso definitivo de uma prótese ocular.

“Mesmo assim, segui em frente e me tornei jogador de futebol profissional aos 19 anos. Tive passagens pelo Guarani Futebol Clube, Atlético Sorocaba e Potiguar (RN), mas enfrentei preconceitos devido à minha condição”, revela. Desse aprendizado no futebol, Guina garante: não guarda mágoas e traz boas lembranças, mas o principal foi que serviu de motivação para não desistir.

O jovem buscou então conforto na Teologia. Formou-se aos 28 anos e deu aulas como voluntário da Capelania no Centro Infantil Boldrini, em Campinas, durante três anos. Ali, por sinal, foi onde fez o tratamento contra o câncer que lhe prejudicou a vista. Agora, passa essa e outras mensagens positivas para quem se dispõe a ouvi-lo numa palestra e encontrou na Páscoa um motivo a mais para dedicar-se ao que gosta de fazer: motivar pessoas.

“Páscoa, conforme diz a Bíblia, é uma passagem, uma ressurreição, um nascer de novo. Então, traduzindo isso para nossa realidade, incentivo crianças e adolescentes a passarem por cima dos eventuais obstáculos, a superar as dificuldades com força de vontade para buscar algo melhor. Então, aproveito para deixar aqui um convite aos pais: venham e participem também, pois se sentirão motivados e certamente darão uma força a mais na caminhada de seus filhos”, destaca Guina.

Rafael da Silva Blanco, secretário responsável pela pasta de Juventude, Esportes e Lazer na Prefeitura de Jaguariúna, revela que o convite para que o professor Guina incentive os alunos das Escolinhas com suas palestras vem justamente dessa força interior que ele possui e sabe passar com muita competência.

“Um cara com a história de vida dele tinha tudo para se resignar e ser acolhido como alguém que tentou, mas não emplacou. Só que não, ele foi em frente e está aí, mais ativo que nunca. Então, é um excelente exemplo para nossas crianças e adolescentes, e porque não para os adultos também?”, pergunta, lembrando que a próxima palestra já está agendada: será em abril, para os atletas do Sub-16 do Basquete de Jaguariúna.

O que é a doença

Retinoblastoma é um tumor ocular originário das células da retina (membrana ocular sensível à luz). Trata-se do mais comum tumor ocular na infância e pode ter caráter hereditário, o que ocorre em 10% dos casos.