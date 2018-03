O professor de educação física da UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna), André Barroso, recebeu condecoração da Ordem Nacional do Mérito Educativo. A cerimônia ocorreu no dia 7 de março, no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença do ministro da Educação, Mendonça Filho, chanceler da entrega das medalhas, ao lado do presidente da República, Michel Temer, Grão-Mestre da Ordem.

A honraria existe desde 1955 e tem por finalidade agraciar personalidades, nacionais ou estrangeiras, que tenham contribuído de maneira excepcional para o desenvolvimento da educação.

Segundo o docente André Barroso, o fator decisivo para a sua indicação à Ordem foi ter participado da elaboração da terceira versão do documento da Base Nacional Comum Curricular, especificamente no componente curricular de Educação Física. “Essa ação foi importante, pois com ela houve determinadas reestruturações no documento em relação a sua segunda versão. Após essa mudança, o documento foi encaminhado para o Conselho Nacional de Educação para avaliação e homologação”, explica Barroso.

Atualmente, ministrando cinco disciplinas para os alunos do curso de educação física da UniFAJ, ele afirma que a influência que essa premiação terá está ligada exclusivamente ao seu papel durante a elaboração do documento da Base Nacional. “A experiência proporcionada, bem como a aprendizagem adquirida ao participar do processo de construção desse documento, possibilita apresentar aos discentes do curso de licenciatura em educação física da UniFAJ o que há de mais atual nesse campo de conhecimento, propiciando que o trabalho pedagógico na graduação esteja alinhado ao texto da Base Nacional Comum Curricular”, aponta.

O professor afirma estar contente com o resultado que recebeu juntamente com a professora Suraya Cristina Darido, uma das referências em Educação Física escolar no Brasil. Barroso ressalta que toda essa homenagem só foi possível pelo fato de ter se comprometido com a área profissional na qual atua e pela sua constante busca pela qualidade da Educação Física no ambiente escolar.