Cerca de 215 alunos do 5º ano das escolas da rede municipal de Jaguariúna, receberam o certificado de conclusão do Proerd, uma iniciativa da Polícia Militar do Estado de São Paulo em parceria com a Secretaria de Educação, essa foi a primeira edição do projeto em 2017.

Proerd: em parceria com a Polícia Militar

O Proerd é um Programa Educacional de Resistência as drogas e a violência, aplicado dentro das salas de aula por todo o estado de São Paulo por policiais militares, fardados e devidamente treinados. O curso contou com material especializado, que inclui livros para os estudantes, camisetas e o diploma.

De acordo com a secretária de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, essa é uma importante ação de conscientização e cidadania. “Projetos como esse auxiliam na formação dos alunos, não só no ambiente escolar, como também na vida deles fora da escola”, explicou a secretária.