Karine Gallo*

Você tem a tendência a adiar as coisas que você precisa fazer ou então de deixar tudo pra última hora?

Adiar o que você precisa fazer é como gastar dinheiro no cartão de crédito, é uma delícia e você vai se divertir: Até chegar a conta a!

Leia este artigo até o final que eu trouxe para você uma dica que poderá ser muito útil para sua vida

Procrastinar é típico do ser humano, é o famoso “empurrar com a barriga!”.

Adiar o que você tem para fazer pode até ser gostoso. Você tem que lavar a louça, estudar, realizar um projeto, mas de repente tem alguma coisa tão mais legal pra fazer!

É uma delícia adiar o que precisamos fazer. É o célebre: Amanhã eu faço!

Mas assim como o que acontece com os gastos no cartão de crédito a conta chega e é você quem vai pagar.

Quando eu estava no ensino médio, eu tinha provas todas as sextas-feiras. Quando era de alguma matéria que eu considerava chata, o que que eu fazia? Deixava para estudar um dia antes.

O que que isso me gerava depois? Em muito stress, nervosismo, culpa e até vergonha por não tirar as notas que eu estava acostumada.

E isso pode de repente acontecer com você também em alguma área da sua vida.

Desenvolvi para mim um sistema de compensação pra não procrastinar as coisas.

O que você tem pra fazer é muito chato? Por isso que você quer adiar?

Que tal você transformar isso numa coisa que você goste?

Sabe como eu resolvi a minha mania de “enrolar” pra estudar lá da época do colégio?

O meu perfil comportamental é de uma pessoa que adora desafios e obstáculos para transpor. Eu desenvolvi um sistema compensatório no qual eu mentalizava “não gosto dessa matéria, mas me esforçarei para ser a melhor aluna da sala”. E o que aconteceu com o tempo? Eu me tornei a aluna de Química com as melhores notas (minha área é desenvolvimento humano e comunicação) e ainda ajudava outros colegas. Através de um sistema de compensação eu acabei me dedicando e gostando daquilo.

Utilizo isso até hoje, sempre que não gosto de fazer alguma coisa, vou e logo resolvo isso, sempre procurando transformar em algo que eu goste.

Transformar o que você não gosta, em algo que você gosta, deixará você muito mais motivado pra realizar uma tarefa e ainda sobrará tempo para as coisas que você mais ama fazer.

Karine Gallo* é Master Coach (SLAC/IAC/EMCC/PCA/AC), Especialista na Análise do Comportamento Humano/Competências e em Inteligência Emocial (ATools Brasil). Também é MBA Executivo em Marketing (FGV) e Comunicadora Social (UNESP).