Na próxima quarta-feira, 15 de novembro, feriado nacional, comemora-se a Proclamação da República, que foi um ato resultado de um levante político-militar que deu inicio à República Federativa Presidencialista, por meio da figura de Marechal Deodoro da Fonseca, um monarquista, como responsável pela efetiva proclamação e como primeiro Presidente da República brasileira em um governo provisório (1889-1891).

Portanto, foi o fim da era monárquica no Brasil, extinguindo a soberania do imperador D. Pedro II, passando, enfim, para a democracia, instaurando um novo regime no país de governo presidencialista. Esse tipo de governo (regime republicano) vigora até os dias atuais no Brasil com participação da população na escolha do presidente, governadores e senadores.

Proclamação da República: uma ruptura com a monarquia

Para a historiadora e arquivista Sulamita Ribas, a Proclamação da República trouxe uma grande transformação, relevante, no fator democrático. “Foi uma ruptura, uma quebra com a monarquia.

Apesar desse fator relevante para a história brasileira, que tomou outro rumo, Sulamita salienta que a proclamação ocorreu de maneira isolada por parte da elite política da época, não sendo, no entanto, um movimento popular. “Tanto é que boa parte da população não ficou sabendo do fato. Essa elite não tinha a preocupação em sinalizar esse fato à população, pois ela não iria entender”. À época, a República não favoreceu em nada aos mais pobres.

Proclamação da República: “O Império caiu inerte”

Numa pesquisa mais profunda para a produção do livro “1889”, o jornalista e escritor Lautentino Gomes, se surpreendeu com a total passividade do imperador Pedro II em relação à mudança do regime. “O Império caiu inerte. É mais correto falar em implosão do Império do que em proclamação da República”, contou ele, em entrevista ao site gauchazh.clicrbs.com.br. A república trouxe para o país, além da democracia, uma nova forma de governar, com três poderes independentes: Legislativo, Executivo e Judiciário.