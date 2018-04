Tomaz de Aquino Pires*

Nasceu em 1906, em Amparo, filho de José Pires Júnior e de Ursulina Inocêncio de Vasconcelos Pires. Iniciou estudos no Liceu Salesiano, mas preferiu abraçar as lides no trato com o gado, na Fazenda Florianópolis de sua família. Grande marchante. Participou da vida social, política e religiosa do distrito. Jaguariúna emancipou-se em 30/12/53. Ele foi Candidato a 1º Prefeito e elegeu-se. Tomou posse em 1º de janeiro de 1955. Aqui havia agricultura, pecuária, comércio, três fábricas, 5.000 habitantes. Instalou a 1ª Prefeitura e Câmara Municipal em casarão alugado. Montou o Posto de Assistência Médica. O carro oficial de Prefeito era o dele. A coleta diária do lixo era feita por uma carrocinha puxada a burro. Um cabriolé transportava o funcionário para inspeção de serviços. Colocou guias e sarjetas em todo centro histórico do novo Município. Acertou as calçadas. Arborizou a nova cidade. Procedeu a uma Reforma do Matadouro Municipal. Houve Instalação da Junta de Serviço Militar. Zelou pelas Escolas e Alfabetização de Adultos. Aquisição do primeiro caminhão. Extensão da Iluminação Pública com lâmpadas incandescentes. Asfalto da entrada da cidade. Elaboração dos primeiros projetos da Rede de Água e Esgoto. Cuidou das estradas e reformou as pontes. Instalação do Posto de Puericultura “Dona Diva Paes de Almeida,” (Hoje, Câmara Municipal). A Prefeitura pagava ao médico do Posto de Puericultura. Doava medicamentos e mantinha convênios com hospitais da região. Cuidou da Educação e da Saúde, da Cultura e dos Esportes, pois destinou recursos às agremiações esportivas e de lazer. Elegeu-se novamente Prefeito para o segundo mandato de 63 a 66. Comprou máquina motoniveladora. Criou o Ginásio Estadual de Jaguariúna. Adquiriu terrenos para o Ginásio (5ª a 8ª série), Delegacia de Polícia e Casa da Lavoura. Administrou o Município em época de escassos recursos financeiros, com probidade. Cristão autêntico, coração generoso, homem honrado e polido. Falecimento: 21/04/1986. Homenagens: 1ª) Título de Cidadão Jaguariunense. 2ª) Busto diante do Paço Municipal. 3ª) Patrono da Escola “Prefeito Joaquim Pires Sobrinho”. 4ª) Patrono da Sala dos Prefeitos, na Prefeitura Municipal de Jaguariúna.

Tomaz de Aquino Pires* é coordenador da Casa da Memória Padre Gomes