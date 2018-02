A primeira rodada da ‘Seletiva’, competição que garante quatro vagas para a disputa do ‘Amadorzão’ deste ano, foi realizada no final de semana, com quatro jogos disputados no estádio Altino Amaral, na Roseira de Cima.

Na partida de abertura, o Inter não tomou conhecimento do Vitória e venceu por 3 x 1, em partida válida pelo grupo ‘A’. No segundo jogo do sábado, Guedes e CRB fizeram um jogo equilibrado, que acabou com vitória da equipe do Guedes pelo placar de 2×1.

Já no domingo, 4 de fevereiro, valendo pelo grupo ‘C’, o União RC aplicou a maior goleada da rodada, 4×1 diante do Beira Rio. Fechando a primeira rodada, o Cruzeiro venceu o Fúria por 2×0 e lidera o grupo D.

O regulamento da competição definiu que as 12 equipes participantes serão divididas em quatgro grupos de três times cada, nos quais os dois primeiros de cada grupo avançam e a partir daí brigam por quatro vagas em partidas eliminatórias.