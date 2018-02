A Prefeitura de Jaguariúna abriu as inscrições para o Segundo Festival de Videokê de Jaguariúna e Região. O Concurso “Canta Aí” será realizado no dia 24 de fevereiro, às 19h, no Teatro Municipal. Os interessados devem enviar nome, cópia do RG e CPF, comprovante de residência e PIS para o endereço eletrônico cultura@jaguariuna.sp.gov.br, até o dia 22 de fevereiro.

“Nosso objetivo é oferecer o máximo de cultura e entretenimento de graça para a população. O Canta Aí é uma oportunidade para aqueles que gostam de cantar e querem mostrar o talento. O primeiro concurso, em julho do ano passado, foi um sucesso e os candidatos talentosos emocionaram os jurados e a plateia. Toda a população está convidada a participar e a assistir”, diz a secretária de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos.

As músicas serão divididas em seis categorias: MPB, Rock/Pop-Rock, músicas de filme, cinema ou novela, anos 70, 80, e 90, Sertanejo e atuais, e serão sorteadas na hora. O corpo de jurados irá julgar afinação e ritmo, criatividade, figurino, interpretação e a torcida dos candidatos. O vencedor ganhará um prêmio de R$ 1 mil. No ano passado, a candidata vencedora foi Katia Regina Kwiatkowski, que conquistou o juri cantando “Como Nossos Pais”, canção imortalizada na voz de Elis Regina, e “Sonífera Ilha”, da banda Titãs.

A secretária de Turismo destaca a importância da torcida dos candidatos. “Quanto mais pessoas na torcida, mais alegria e barulho, maior a pontuação do candidato. A torcida mais animada será critério de desempate”, diz Maria das Graças. Mais informações pelos telefones 3867-2404 e 3867-4223.