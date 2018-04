Com um torneio comemorativo, as quadras de tênis do Parque José Dal’Bó Filho, no bairro de Guedes, foram reabertas para a população nesse final de semana após passarem por uma série de reformas estruturais e de manutenção. No total, oito duplas participaram da competição, na categoria mista os vencedores foram Renata e Beto, enquanto na categoria masculino os vencedores foram o prefeito Gustavo Reis e Adolpho.

O evento contou ainda com a participação dos alunos do Projeto Tênis do Futuro, um projeto da Prefeitura de Jaguariúna por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, que já beneficia mais de 60 crianças e jovens com aulas gratuitas da modalidade.

O Prefeito de Jaguariúna e campeão do torneio, Gustavo Reis, comentou sua participação no campeonato e destacou o trabalho desenvolvido pela SeJEL com as crianças.

“Muito feliz com essa vitória ao lado do meu amigo Adolpho, aproveito para parabenizar a dupla Renata e Beto, campeões na categoria de duplas mistas e todas as outras duplas participantes. Mais feliz ainda em entregar essas quadras revitalizadas e prontas para uso de todos. Tradicionalmente uma modalidade acessível apenas às classes sociais mais altas pelo alto custo de seus materiais, em Jaguariúna pode ser praticada gratuitamente pela população”, disse o prefeito.

Conforme o Secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Rafael da Silva Blanco, as quadras sofriam com a falta de manutenção e consequentemente com o desgaste devido a ação do tempo.

“Conseguimos identificar isso e agir de forma rápida e eficiente para entregar a população em bom estado de uso. Essa integração entre jovens e adultos facilita na vivência do esporte e promove uma troca de experiências fundamental para o desenvolvimento deles”, comentou o secretário.