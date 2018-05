Sucesso no ano passado o Campeonato Municipal de Jogos de Dama volta ao calendário de Jaguariúna. Organizada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer a competição será realizada no dia 6 de maio, domingo, a partir das 9h, no espaço multimodal “Sylvio Venturini”, no Parque Serra Dourada.

O campeonato entra na sua 19ª edição com o objetivo de aumentar o nível de disputa entre os atletas. Conforme a organização do campeonato, essa primeira etapa é para participantes acima dos 12 anos e as inscrições também estarão abertas no dia do evento.

Segundo o Secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Rafael da Silva Blanco, essa é uma competição tradicional na cidade e merece uma atenção especial. “Nós voltamos com esse torneio no ano passado por entender a importância e os benefícios que a vivência dessa modalidade gera nas pessoas”, afirmou ele.