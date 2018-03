Preparação e foco. Não se trata apenas de duas palavras, mas sim de duas atitudes a serem tomadas por atletas que se preparam para fazer o melhor possível numa competição onde representarão Jaguariúna. Foi com esse espírito que a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SeJEL) da Prefeitura de Jaguariúna iniciou, no último dia 8, um projeto de Palestras Motivacionais para seus atletas.

Sob supervisão do diretor do Departamento de Esportes, Ciro Roberto Pires, o professor e coaching Agnaldo Luiz da Silva (Guina) ministrou palestra motivacional aos atletas da equipe de Basquete Sub-16 de Jaguariúna, que estrearão na Liga Metropolitana de Basquete ainda esse mês. O bate-papo aconteceu na sala de reuniões, na sede da SeJEL, no complexo esportivo Azulão.

Ciro Roberto Pires, que é professor de Educação Física, disse que os garotos saíram bastante motivados e satisfeitos com a palestra do professor Guina. “Esse treinamento motivacional vai acontecer também com atletas das equipes adultas e das demais Escolinhas, incluindo Voleibol, Futsal e Futebol, que também terão desafios importantes nesta temporada 2018”, explica o diretor de Esportes.

Na avaliação do secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Rafael da Silva Blanco, essas palestras são um diferencial a mais para os atletas que formam as equipes mantidas pela Prefeitura. “Trata-se de algo novo, que existe apenas em grandes clubes e que qualifica ainda mais nossos serviços, além de demonstrar o carinho que temos por nossos jovens atletas”, destaca o secretário.