A criação pela Prefeitura de um protocolo para a abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Jaguariúna em 2018 deu mais charme e importância à competição, que é mais conhecida como “Amadorzão” e teve sua cerimônia de abertura na noite de sexta-feira, 16 de março, no campo do complexo esportivo Azulão, cujo nome oficial é Centro de Lazer Antônio Aparecido Rodrigues dos Santos – Lebrão.

Contando com a presença do prefeito Gustavo Reis, que depois daria o pontapé inicial na primeira partida, e do secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Rafael da Silva Blanco, a cerimônia teve início com a entrada em campo de representantes de cada uma das 28 equipes que disputam a Taça de Prata (16 times) e a Taça de Ouro (12 times).

E mesmo com a chuva que havia caído até pouco tempo antes do evento, o público foi considerado muito bom pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SeJEL), responsável pela organização do Amadorzão 2018. Uma novidade que chamou a atenção do público foi a presença de “Jaguarzinho”, mascote oficial da competição criado pela organização.

NOVIDADES

Animado, o personagem interagiu com o público, deu atenção especial à garotada e agitou o público ao mostrar sua ginga nos passos de Hip-Hop do grupo Dinamite Crew, que fez uma apresentação especial antes de a bola rolar. Conforme o secretário Rafael Blanco, nesta edição o Amadorzão conta com placar instalado em todos as praças esportivas onde acontecem os jogos.

“Trabalhamos sempre para melhorar as competições que a Prefeitura organiza e a existência de um placar era necessário, para informar ao público que chega após o início da partida como está o andamento do jogo”, disse o secretário. Além disso, o gramado havia passado por uma ampla reforma e foi elogiado pelos atletas, segundo Janaína Vacilotto, diretora de Juventude, Lazer e Qualidade de Vida na SeJEL.

Por sua vez, ao saudar os atletas e membros das Comissões Técnicas, o prefeito Gustavo Reis destacou as novidades implantadas na edição 2018 e disse que a Prefeitura busca proporcionar o melhor em todas as modalidades esportivas.

“Quero parabenizar a todos que estão participando de mais essa edição do Amadorzão e lembrar que temos em Jaguariúna a maior e mais bem organizada competição de futebol da região, pois nossa equipe se prepara para isso com muito carinho e dedicação. Então, deixo aqui meus parabéns a todos”, destacou o prefeito.