A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria municipal de Saúde, promove no início do próximo mês, no Parque Santa Maria, duas grandes ações direcionadas à saúde da população.

Ambas buscam suprir a demanda de exames que têm grande procura pelos usuários: os de ressonância magnética e os preventivos contra câncer de colo de útero (para mulheres) e os preventivos contra câncer de próstata (para homens).

Conforme a secretária da pasta, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, no período de 2 a 6 de abril, no Parque Santa Maria, Jaguariúna receberá a visita da Carreta Ressomóvel, equipada para realizar exames de ressonância magnética (RM).

Já no dia 3 de abril, também no Parque Santa Maria, durante o dia todo a Carreta do Hospital do Amor de Barretos realizará exames preventivos contra os tipos de câncer que mais vitimam homens e mulheres: o de colo de útero (feminino) e o de próstata (masculino).

Ressomóvel

Segundo a tabela de procedimentos do SUS (Sistema Único de Saúde), exames de ressonância magnética são procedimentos de alta complexidade, cujo agendamento cabe ao governo estadual, por meio de seus Departamentos Regionais de Saúde (DRS’s).

“Devido à grande demanda que temos na rede municipal de Saúde, fizemos a compra desses exames de ressonância magnética junto à Secretaria Estadual de Saúde para que os usuários de Jaguariúna possam realizá-los antes do tempo normal de espera”, disse Maria do Carmo.

Segundo ela, a Carreta Ressomóvel realizará exames de RM em pacientes com problemas no joelho, ombro, crânio (cabeça) e tornozelo. O atendimento, no entanto, é somente para paciente do SUS em Jaguariúna que tenha feito agendamento do exame via Central de Regulação de Vagas. Nesse caso, não haverá atendimento por procura espontânea, ou seja, sem que o exame tenha sido solicitado pelo médico e marcado com antecipação.

Hospital do Amor

A Carreta do Hospital do Amor (antigo Hospital do Câncer de Barretos) atenderá no dia 3 de abril, no Parque Santa Maria. Conforme a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, mulheres com idade entre 25 e 64 anos, e homens com idade entre 50 e 69 anos devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais perto de onde moram para retirar seu encaminhamento.

“Lembramos que as guias devem ser retiradas nas UBS’s (Postos de Saúde) até uma hora da tarde do dia 2 de abril, que cai numa segunda-feira”, frisou Maria do Carmo, que destacou ainda outro detalhe importante: todos os exames são gratuitos.