A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e mediante parceria com a Associação Miscelânea, da cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, promoveu no último dia 16 (sábado), das 8h às 12h, no ginásio de esportes Azulão, um mutirão que resultou na castração de 52 cães e gatos na cidade.

A atividade, que também trabalhou a conscientização quanto à posse responsável de animais, foi articulada pela secretária de Saúde Maria do Carmo de Oliveira Pelisão. “Agradecemos a parceria e a vinda do Castramóvel, pois conseguimos fazer andar a fila de espera para castração em Jaguariúna ao atendermos as solicitações recebidas pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonozes)”, disse a secretária de Saúde.

Há cinco anos Palmieri é proprietário do “Castramóvel”, veículo adaptado para mutirões de castração que permite levar toda a estrutura de um centro cirúrgico para fora da clínica e se dedica a incentivar mutirões em outras cidades, por entender que se trata de um caso de saúde pública.

Conforme o Dr. Palmieri, a esterilização (ou castração) é uma cirurgia que pode ser feita em animais machos e fêmeas e impede a procriação sem controle de cães e gatos. Ela consiste na retirada dos ovários e útero da fêmea e dos testículos no macho. Os animais podem ser esterilizados a parti

r dos três meses de idade e isso, segundo o veterinário, sem que haja qualquer interferência quanto ao desenvolvimento ou formação.

A Associação Miscelânea, coordenada pela Dra. Sonia Maria Esteves Souza é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 2004, que promove assistência à saúde animal com o lema “Só a castração reduz o abandono”. Desde 2017 a associação funciona na Rua Sandra Maria, 157 – Jardim das Belezas, em Carapicuíba, promovendo mutirão de castração de animais de rua preços sociais, especialmente para famílias de baixa renda.