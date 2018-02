Atendendo à solicitação feita há um bom tempo por moradores da região, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio do departamento de Obras e Serviços, realizou nesta quinta-feira as obras de melhorias na estrada que leva aos bairros Bom Jardim e Santo Antônio do Jardim, na zona rural do município.

De acordo com Lucas Lopes, responsável pelo departamento, o piso de terra recebeu um revestimento com resíduos de asfalto num trecho de 800 metros. “Executamos essa obra no trecho que começa a partir da Escola Municipal Professor Ângelo Bizzo e segue no sentido dos dois bairros”, disse Lucas.

O serviço utiliza mão de obra da Prefeitura e o material utilizado (resíduos de asfalto) foi doado pela empresa CCI Construtora e Pavimentadora, que mantém contrato com a Prefeitura na execução da Operação tapa-buracos na cidade.

A estada de acesso aos bairros Bom Jardim e Santo Antônio do Jardim já conta com um trecho de 2 Km com asfalto, o que ajudou a reduzir bastante a poeira nos dias de sol e o barro quando chove. A pavimentação, executada entre 2009 e 2012, aconteceu durante o primeiro mandato do atual prefeito.