O cenário foi uma perfeita viagem no tempo: personagens circulando com roupas típicas e objetos de meados do Século XVIII, quando a Fazenda da Barra era uma referência para a elite cafeeira paulista e recebeu visitantes ilustres como o imperador Dom Pedro II, em 1873, e o poeta e escritor Mário de Andrade.

Além disso, foi relembrada a lenda do fantasma de Leonor, a pobre moça que, desonrada por estar grávida e ter sido abandonada, suicidou-se e aparecia caminhando pelos cômodos do antigo e hoje preservado casarão. Desta vez, ela também esteve lá e circulou pelo amplo terreiro, para lembrar aos visitantes que fazia parte do que vivenciavam ali.

Foi esse clima “retrô” que os participantes da cerimônia de entrega das restaurações feitas pela Prefeitura de Jaguariúna na Fazenda da Barra encontraram no último sábado, 16 de junho. De acordo com a Prefeitura, a visitação aberta ao público será monitorada e começará em julho, mediante agendamento, mas ainda sem data definida.

O prefeito Gustavo Reis disse que a restauração terá continuidade e a proposta é transformar a Fazenda da Barra num novo atrativo em Jaguariúna. “Implantaremos ali um amplo espaço cultural e de lazer para a população e os turistas. São 20 mil metros quadrados, então, é possível termos espetáculos teatrais, de dança, passeios monitorados e uma ampla estrutura de bares e outros atrativos”, explica.

PARCERIAS

A secretária de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, destacou que a sua pasta pretende buscar parcerias com a iniciativa privada para viabilizar outras melhorias, além de buscar verbas junto ao governo federal para dar ao local a estrutura necessária. “Já estamos fazendo isso e de uma forma bem planejada, começando pela recuperação do

patrimônio”, revela.

A cerimônia teve participação do prefeito Gustavo Reis, da do incentivador cultural Marcelo Baptista (Haras Maripá), do secretário de Segurança Pública, Renato Chaves Filho, e dos padres Milton Modesto e Carlos, o segundo como celebrante da missa que inaugurou a restaurada Capela de Santa Isabel, ao lado do antigo terreiro de café.

Também marcaram presença os vereadores Afonso Lopes da Silva (Silva/PPS), Davi Hilário Filho (Davizinho/PTB), Inalda Lúcio de Barros Santana (MDB) e Cássia Murer Montagner (PR). Ao lado do público presente eles prestigiaram as inaugurações da sede da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), que pertence à Guarda Civil Municipal (GCM), do Canil da GMC e das Trilhas para passeios.

A Guarda Municipal de Jaguariúna recebeu convidados das corporações de Amparo, Itapira, Jundiaí e convidados da área de segurança, como o subsecretário de Segurança de Cosmópolis, do 26ª Batalhão da Polícia Militar, da Polícia Civil de Jaguariúna e também do Exército Brasileiro. As corporações conheceram as novas instalações da Romu e do Canil da GCM de Jaguariúna. Em seguida, mostraram ao público algumas das qualidades dos cães amestrados em diversas situações no policiamento preventivo.