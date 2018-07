Nessa quinta-feira, 12 de julho, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Jaguariúna realiza mais uma edição do Baile da Terceira Idade. Dessa vez, os idosos poderão se divertir e dançar muito em um delicioso “Arraiá Julino”. O evento será no espaço multimodal “Sylvio Venturini” no Parque Serra Dourada, a partir das 15h, com entrada gratuita.

Segundo a secretária de Assistência Social, Andrea Dias Lizun, essa é uma atividade de socialização e lazer. “O Baile da Terceira Idade é sempre muito esperado e um sucesso. Os idosos se divertem, dançam e isso faz parte do envelhecimento com qualidade de vida, que é mais que saúde, engloba também lazer e entretenimento”, afirma a secretária.