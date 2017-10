A Prefeitura de Jaguariúna, atendendo a uma solicitação do DAE (Departamento de Água e Esgoto), adquiriu um Geofone Eletrônico de transmissão digital, equipamento utilizado para detectar vazamentos de água que será utilizado em locais públicos como ruas, avenidas e sob a calçada, por exemplo.

Prefeitura de Jaguariúna: economia

“Ele nos auxiliará a reduzir a perda de água tratada na cidade e é um recurso importante, que nunca tivemos”, revela o engenheiro e diretor do DAE, Regis Totti Seben. O aparelho entra em operação nesta sexta-feira (27/10), mas não será utilizado para detectar vazamentos em imóveis particulares.

Segundo o diretor do DAE, a estimativa de perdas no sistema de distribuição de água em Jaguariúna é de mais de 38% do que é produzido diariamente. Em valores monetários (dinheiro), os vazamentos representam uma perda mensal estimada em R$ 340 mil, em média.

Utilizando o Geofone Eletrônico de transmissão digital o DAE prepara pesquisas para detectar vazamentos nos arruamentos, em prédios públicos e também nas instalações de produção e reservação de água, o que inclui reservatórios e estações de captação, tratamento e bombeamento.