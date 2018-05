Cerca de 7,6 mil alunos que frequentam as escolas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental I (crianças de 6 a 10 anos, do 1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental II (alunos de 11 a 14 anos, do 6º ao 9º ano) na rede municipal de ensino de Jaguariúna, receberam um Kit escolar com 13 itens que serão de grande utilidade em sala de aula.

A entrega teve a participação do prefeito Gustavo Reis, da Secretária de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, e das diretoras de Educação Infantil, Patrícia Mendes Pereira, e do Ensino Fundamental, Aparecida Margareth da cunha Cavelo.

Segundo a secretária Cristina Catão, o material foi adquirido mediante assinatura de convênio entre a Prefeitura de Jaguariúna e o governo estadual, via FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação). “A entrega às crianças, hoje, representa uma conquista que foi alcançada porque a Prefeitura, quando consultada, manifestou interesse no momento certo”, revela.

O prefeito Gustavo Reis, por sua vez, destacou um detalhe importante. Segundo ele, esta é a primeira vez que um kit com material escolar específico é distribuído entre as crianças da Educação Infantil.

Conforme Secretaria de Educação, os kits continuarão a ser entregues na próxima semana e já estão garantidos para o ano letivo de 2019.