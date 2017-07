A prefeitura de Jaguariúna faz um alerta para a população quanto ao desperdício de água. Segundo o diretor do DAE, Departamento de Água e Esgoto de Jaguariúna, Réges Seben, os reservatórios dos bairros Nassif e Capotuna tiveram uma queda de mais da metade do nível de água.

“O reservatório do bairro Nassif, por exemplo, que tem capacidade para 1 milhão de litros d´água, está operando com 200 mil litros. Isso é preocupante, uma vez que estamos no inverno, a época mais seca do ano, que não chove”, explica.

Ainda de acordo com ele, a população precisa economizar água para não precisar sofrer um racionamento. “É preciso que as pessoas entendam que não se pode demorar muito no banho, muito menos lavar quintal, veículos e telhados com mangueira. Precisamos economizar água para não faltar”, afirma.