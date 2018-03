O atendimento a uma solicitação feita por pais de alunos que frequentam aulas na Escola Estadual Professor Celso Henrique Tozzi (Rua Marechal Floriano Peixoto, 261 – Bairro Berlim), motivou a representante dos moradores do bairro Capela de Santo Antônio, em Jaguariúna, Maria Izabel Bulhões, a encabeçar e encaminhar à Prefeitura um agradecimento pela solução apresentada.

“Nosso pedido dependia do entendimento entre alguns setores da prefeitura e a empresa de ônibus. Pedimos que os estudantes deixassem de atravessar a Avenida Marginal para chegar à escola, pois o ônibus os deixava na Rodoviária, e mesmo atravessando na faixa o risco de atropelamento era diário, pois muitos motoristas não reduzem a velocidade. Além disso, quando chovia eles chegavam com a roupa molhada. Todos foram compreensivos e nos atenderam. Agora, os estudantes são deixados na porta da escola, em segurança”, conta Maria Izabel.

Segundo a líder comunitária, uma simples alteração de itinerário beneficiou 211 alunos do Tozzi que moram nos bairros Capela de Santo Antônio (24 alunos), Jardim Florianópolis (105), Jardim Pinheiros (60) e Primavera (22). A alteração no itinerário, conforme o Detransp (Departamento de Trânsito e Transportes) foi no horário das 6h10 da manhã e envolveu também a empresa Metrópolis, responsável pelo transporte de passageiros nas linhas regulares.