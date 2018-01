O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, e o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Crecisp), José Augusto Viana Neto, assinaram um acordo de cooperação que, certamente, terá a sociedade como principal beneficiária. A parceria visa a avaliação do patrimônio imobiliário da cidade, tarefa que requer seriedade e competência, e a constante atualização tecnológica, para a real determinação dos valores dos imóveis.

O Crecisp passa, então, a partir de agora, a oferecer à Prefeitura de Jaguariúna o mesmo trabalho já realizado para diversos órgãos públicos, como o Tribunal de Justiça de SP, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Ministério Público de São Paulo. O grupo de Avaliadores Mercadológicos formado por corretores especialistas poderá, assim, emitir Pareceres Técnicos de Avaliação Mercadológica (PTAM), sempre que houver demandas envolvendo o patrimônio público.

A assinatura foi realizada na quarta-feira, 23, e contou com a presença de corretores de imóveis e delegados do Crecisp. “Esse termo de cooperação proporcionar a devida valoração do patrimônio público, garantindo lisura às questões que envolvam esse segmento”, comentou presidente do Conselho Regional.