A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início aos preparativos para ter a estrutura necessária para atender a demanda escolar no ano letivo de 2018 anunciou a criação de aproximadamente 290 vagas na rede municipal de ensino. A iniciativa permitirá atender crianças com idades entre zero e cinco anos.

Nesse planejamento, de acordo com a secretária da pasta, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, o bairro Berlim vai ganhar uma creche que atenderá 88 crianças: 30 delas em duas salas de B-I (de 0 a 1 ano de idade, duas salas de B-II com 40 crianças (de 1 a 2 anos de idade) e uma sala para o Maternal, com 18 crianças de 2 a 3 anos de idade.

Além disso, uma outra creche está sendo organizada para atender cerca de 200 crianças na faixa de 0 a 5 anos de idade, sendo que as crianças com idade entre 4 e 5 anos terão atendimento em período integral. “Levei ao prefeito as necessidades de nossa secretaria para atender a demanda em 2018 e ele autorizou que iniciássemos os preparativos conforme permite o orçamento”, revela a secretária Cristina Catão.

Por sua vez, o prefeito Gustavo Reis disse que os investimentos em Educação são permanentes e buscam garantir que todas as crianças em idade escolar tenham atendimento. “Sabemos o quanto é importante que as mães tenham a tranquilidade de ter o filho numa creche para poder trabalhar e auxiliar no orçamento familiar, então, ainda com limitações financeiras, estamos fazendo o possível para cumprir com as metas”, explica.

A Secretaria de Educação adiantou que as novas vagas em 2108 serão preenchidas pelas crianças que estão na lista de espera.