A partir dessa segunda-feira, 18 de junho, a Prefeitura de Jaguariúna por meio da Secretaria de Turismo e Cultura abre inscrições para quem quiser se tornar aluno da Escola das Artes.

Os interessados, a partir de quatro anos de idade, devem fazer a inscrição até o dia 29 de junho, na unidade da Escola das Artes, no parque Santa Maria, das 8h as 12h e das 13h30 as 18h. As vagas são limitadas. Para candidatos menores de idade é necessário que os pais ou responsáveis façam a inscrição.

De acordo com a secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, é disponibilizado um curso por pessoa. “A Escola das Artes é um patrimônio imaterial cultural enorme para nossa cidade e todos os cursos são bastante disputados. Muitos alunos encontram aqui um talento e até uma profissão. É importante escolher o que mais gosta, fazer um curso para se dedicar ao máximo”, explica a secretária.

De 18 a 22 de junho serão oferecidos os cursos: Ballet, Jazz, Dança do Ventre, Dança Contemporânea, Dança de Salão, Dança de Rua, Sapateado, Teatro, Teatro Musical, Circo, Circo CLOWN, Artes Digitais, Cinema, Gastronomia, Pilates, Artesanato, Artes Esculturais, Artes Plásticas, Desenho.

De 23 a 29 de junho serão oferecidos: Cordas, Piano, Técnica Vocal, Madeiras, Coral, Teclado, Violão, Contrabaixo, Guitarra, Bateria, Viola Caipira, Sopro, Capoeira, Fotografia, Inglês, Italiano, Espanhol.