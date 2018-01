A Prefeitura de Jaguariúna abre inscrições neste sábado, dia 20, para quem quiser fazer parte da encenação da Paixão de Cristo 2018. A reunião da equipe da Secretaria de Turismo e Cultura com os interessados acontecerá no teatro Municipal, à partir das 9h. As inscrições poderão ser feitas na Secretaria de Turismo e Cultura, até dia 9 de fevereiro, no Parque Santa Maria, das 8h as 17h.

De acordo com a secretária de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, toda a população pode participar. “Não tem limite de idade e nem é preciso ser ator profissional. Queremos justamente a participação da população neste grande espetáculo religioso, tão tradicional na nossa cidade”, afirma a secretária.

As vagas são limitadas e o processo de definição dos atores para os papeis será explicado durante a reunião do dia 20. “Os ensaios já começam no final do mês de janeiro para que tudo fique perfeito na época da Páscoa, que é em abril. É um evento maravilhoso e tradicional, que atrai um grande público”, explica Maria das Graças.

A Paixão de Cristo, conforme descrito nas Escrituras Sagradas, conta os últimos momentos da vida de Jesus Cristo, que é condenado a morrer na cruz e depois ressuscita em meio a uma grande comoção. A data é reverenciada por católicos no mundo todo e conta com encenações tradicionais, como a que ocorre em Jaguariúna, onde faz parte dos eventos oficiais com maior público.

Por ser um evento tradicional e com grande apelo religioso, cultural e turístico, a encenação da Paixão de Cristo atrai a população e turistas que vêm de cidades vizinhas. No ano passado, o espetáculo, que aconteceu em frente à Igreja Matriz, contou com 92 pessoas no elenco e atraiu mais de duas mil pessoas por dia.