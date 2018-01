A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura (Setuc), está com um chamamento público destinado aos arquitetos e engenheiros que tenham interesse em apresentar projetos, mediante a participação em concurso público, destinados a estruturar o “Boulevard Fase I”. O objetivo é promover melhorias no Centro Cultural ‘Zi Cavalcanti’ e seu entorno.

As inscrições devem ser feitas no período de 2 a 22 de janeiro, exclusivamente pelo e-mail patrimoniohist@jaguariuna.sp.gov.br. No campo assunto do e-mail deve trazer a frase “Inscrição Projetos Boulevard Fase I – Centro Cultural”, além de ter nome completo do grupo ou do participante individual, telefone para contato e endereço residencial. Podem se inscrever todos os profissionais de arquitetura e engenharia habilitados pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) e o CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo).

O Centro Cultural Zi Cavalcanti, em Jaguariúna, funciona no prédio histórico da antiga Estação de Trem Mogiana e é tombado pelo patrimônio público municipal, e incluindo em seu entorno o Museu Ferroviário da Cidade. Os profissionais da área que quiserem participar têm prazo até o dia 12 de fevereiro de 2018 para entregar seus projetos em pranchas no formato A1.

Conforme o edital e o regulamento do chamamento público, arquitetos e engenheiros devem respeitar as seguintes dimensões (limites): 4 m x 2,1 m de projetos técnicos e maquetes eletrônicas ilustrando os materiais empregados. Após a pré-entrega, uma banca examinadora formada especialmente para essa finalidade fará o julgamento final dos projetos apresentados em cerimônia marcada para as 17h do dia 20 de fevereiro de 2018, no Teatro Municipal de Jaguariúna.

De acordo com a secretária de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, a participação não terá nenhum custo para os grupos, academias ou profissionais que participarem do concurso. “O edital com o regulamento completo pode ser conferido no site da Prefeitura de Jaguariúna – www.jaguariúna.sp.gov.br – no link da secretaria de Turismo e Cultura, e temos ainda os telefones (19) 3867-2404 e 3867-4223 para que os interessados recebam informações complementares ou esclareçam dúvidas”, disse a secretária.

Diretrizes para solução de melhorias no Centro Cultural Zi Cavalcanti – Jaguariúna

– Desenvolvimento de um salão multiuso (local: ao lado da Emissora de Rádio – Estrela FM – emissora educativa municipal);

– Criação de um Bolsão de Estacionamento na lateral esquerda;

– Melhorias no Bicicletário existente em frente ao Centro Cultural Zi Cavalcanti;

– Criar melhorias na Feart (Feira de Arte e Artesanato de Jaguariúna) com elemento fixo (pergolado) que não interfira na fachada do Museu Ferroviário;

– Local de entrega dos projetos: Parque Santa Maria, em Jaguariúna, onde funciona a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Setuc): Rua José Alves Guedes, 1003 – Centro.

– Premiação – 1º lugar: R$ 2 mil, que serão pagos em até 45 dias após a realização da Banca Final e divulgação do projeto vencedor.

– Composição da Comissão Julgadora: Prefeito Municipal de Jaguariúna ou um representante por ele indicado – 01 (um) representante da Secretaria de Negócios Jurídicos – 01 (um) representante da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – 02 (dois) representantes da Secretaria de Turismo e Cultura e 01 (um) Arquiteto e Urbanista indicado pela Prefeitura de Jaguariúna.