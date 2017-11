O cenário político nesta semana em Jaguariúna esteve bastante agitado, com as discussões dos projetos de lei que autorizava o pagamento de décimo-terceiro e um terço de férias ao prefeito, vice-prefeito e vereadores.

Num ato de bom senso, embora sejam legítimas as concessões dos respectivos direitos trabalhistas, o prefeito Gustavo Reis (PMDB), ao ouvir o clamor da população, decidiu cancelar integralmente essa concessão, anulando imediatamente o recebimento de qualquer remuneração neste sentido, conforme projeto de lei que havia sido aprovado em outubro no Legislativo. “Compreendo perfeitamente essa reação, pois esse sentimento da nossa população está ligado ao difícil e instável cenário político e econômico que o Brasil vive nos últimos anos”.

Para revogar essa decisão, o prefeito encaminhou para Câmara de Vereadores o Projeto de Lei Complementar nº 18/2017, para cancelar tal decisão, que foi votado na terça-feira, 7. Segundo Gustavo Reis, essa decisão em cancelar os benefícios, é coerente com seus atos à frente da prefeitura. “Como é do conhecimento de toda a comunidade, já no primeiro semestre deste ano vetei um aumento do meu salário de prefeito, conforme foi noticiado em vários órgãos imprensa”.

Vale ressaltar ainda que o pagamento de décimo-terceiro e um terço de férias aos agentes políticos está amparado em ato constitucional orientado pelo Supremo Tribunal Federal.

VEREADORES

Neste mesmo sentido, os vereadores também decidiram apresentar em plenário, para votação, a Resolução 12/2017 para revogar o projeto de lei que previa o pagamento de décimo-terceiro salário e um terço de férias aos vereadores.

A matéria foi aprovada por 11 votos favoráveis e somente um contrário, do vereador Fred Chiavegato (PTB). Neste caso, o presidente da Casa não vota. A assessoria de imprensa da Câmara divulgou nota que diz, em um dos trechos, que “esta decisão faz prevalecer a constitucionalidade e o bom senso diante da matéria. A atividade legislativa deve estar permanentemente em sintonia com os anseios da população. Afinal, a Câmara de Vereadores é popularmente reconhecida como a Casa do Povo. O Interesse público da população de Jaguariúna deve sempre prevalecer, independente de quaisquer questões partidárias ou pessoais”.