Os estudantes de Jaguariúna que utilizam o transporte escolar para frequentar aulas nas escolas estaduais e municipais têm prazo de 4 de dezembro a 5 de janeiro para confirmar a utilização (fazer o recadastramento).

Conforme as regras estabelecidas pela Prefeitura, via Secretaria de Educação, os interessados devem comparecer à secretaria da escola onde estão matriculados e apresentar comprovante de residência (contas de água ou luz recentes), Cartão Cidadão (atualizado) e, para quem utiliza esse transporte regularmente, o Cartão do ano anterior.

Já para os estudantes que frequentam cursos em faculdades e escolas técnicas de Amparo, Campinas, Mogi Mirim e Mogi Guaçu, além do Centro Universitário Jaguariúna (UniFAJ) e do Senai Jaguariúna, o prazo para fazer o cadastro pela primeira vez, ou renovar o já existente (recadastramento) é dividido em dois períodos: de 15 a 19 de janeiro (segunda a sexta) de 2018, das 8h às 20h, e no dia 20 de janeiro (sábado), das 8 às 14h.

Nos dois períodos o atendimento será num único local: a Escola Municipal Coronel Amâncio Bueno, localizada à Rua Bahia, 140 – Jardim São João. Para o transporte intermunicipal os candidatos devem apresentar os seguintes documentos:

– Carteira de Identidade;

– Cartão Cidadão (com foto atualizada);

– Comprovante de Residência (contas de água ou luz recentes);

– Comprovante de Matrícula (Contrato ou declaração da unidade de ensino);

– Comprovante de frequência mínima de 80% no curso em que esteve matriculado no ano anterior;

Alunos com menos de 18 anos devem apresentar, também, cópias dos documentos dos pais ou responsáveis. Nesse caso (menor de 18 anos), um detalhe deve ser observado: o pai ou responsável legal pelo estudante deverá acompanhá-lo no ato do cadastramento ou da renovação de cadastro. Essas informações também estão disponíveis no Facebook da Prefeitura de Jaguariúna (facebook.com/prefeituradejaguariunaoficial).

As vagas disponíveis nos cursos técnicos e nas faculdades de nível superior fora de Jaguariúna estão assim distribuídas: Amparo (Cursos Técnicos: 200 vagas no período diurno e 120 para o noturno – Mogi Mirim (40 vagas) – Mogi Guaçu (40 vagas) – Campinas (Unicamp = 40 vagas, PUC 1 = 40 vagas, Unip = 80 vagas – PUC II e Etecap = 40 vagas, Centro = 40 vagas). Em Jaguariúna são 400 vagas, distribuídas entre o Senai e o UniFAJ.