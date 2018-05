Edmilson Alves – edmilson@gazetaregional.com.br

Jaguariúna e região começaram a sentir os efeitos da greve de caminhoneiros no quarto dia de paralisação, na quinta-feira, 24, com a falta de combustíveis nos postos para abastecer. O movimento pede, entre as reivindicações, a redução no preço do diesel. Para se ter ideia, logo, pela manhã de quinta-feira, filas quilométricas de carros se formaram nos postos de combustíveis de Jaguariúna para garantir o abastecimento do tanque, uma vez, que esses estabelecimentos deixaram de receber os produtos.

Ainda na manhã de quinta-feira, alguns postos da cidade já não tinham mais gasolina e etanol para oferecer a seus clientes, e apenas abasteciam veículos a diesel. Assim que algum carro chegasse ao local os frentistas logo avisavam que não tinham combustível. “Sou de Pedreira, estou indo para Campinas a trabalho, e recebo a notícia de que não tem combustível”, disse a vendedora Elisângela Freitas, ao querer abastecer seu automóvel no posto próximo ao Cemitério Municipal.

Quem também ficou sem abastecer num determinado momento foi o mecânico Paulo Farias, que estava no estabelecimento no bairro Capotuna. “Acabei de sair do posto e me informaram que acabou, mas vou ao posto do balão da UPA”, disse. E justamente neste local, por volta de 10h30, já não havia mais. A saída encontrada pelo mecânico Paulo foi encarar uma fila de cerca de 500 metros que começava na rotatória da Avenida Antônio Pinto Catão (UPA) até o próximo posto de combustíveis no Jardim Europa.

Já no estabelecimento da rotatória da Avenida Marginal, no bairro Berlim, a fila para abastecer contornava o estabelecimento pela Rua Maria Ângela. “Cheguei aqui às 11 horas, e estou saindo agora, 12h20, é muito tempo para abastecer um carro”, reclamou o comerciante Márcio de Souza Neves. Quem também ficou por todo este tempo para abastecer foi o estudante Giovani da Silva Santos. “Para mim foi pior, pois estou de moto e fiquei todo este tempo no sol”. No entanto, este posto ainda abastecer veículos na sexta-feira, com a fila de carros chegando até a direção do Hospital Municipal.

Em relação à paralisação, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Recap), que representa 1.400 postos, em 90 cidades da região de Campinas, informou por meio de uma nota, na quinta-feira, que 70% das revendas estavam sem combustíveis. A estimativa é que ainda neste dia o estoque de todos os postos sejam zerados.