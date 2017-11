*Por Celso Lopes de Souza

A primeira experiência de um estudante numa entrevista para estágio geralmente causa incômodo e questionamentos sobre a legitimidade da seleção. Em vez de conhecimentos técnicos, é comum o entrevistador investigar se o estudante tem criatividade, capacidade de administrar conflitos, lidar com as emoções, trabalhar em equipe, julgar e tomar decisões com assertividade. E o estudante pode se perguntar: “ora, em que momento se aprende isso na faculdade? ”

Essas habilidades são algumas das chamadas socioemocionais. Caso nunca tenha ouvido a respeito desse tema, chegou a hora de começar a buscar informações e se preparar para garantir sua empregabilidade.

O mercado de trabalho atual, globalizado e altamente competitivo está focado em procurar profissionais que não possuam apenas habilidades técnicas e cognitivas, mas que saibam, sobretudo, lidar com suas emoções. Esse profissional precisa conhecer seus pontos fortes e fracos, e desenvolvê-los, insistentemente, de maneira que a sua evolução possa impactar o trabalho com outras pessoas. O sucesso de sua carreira certamente estará ligado a essas aptidões, que são as mais valorizadas.

Estudos recentes apontam que cerca de 80% dos postos de trabalho que existirão até 2030 ainda não foram criados ou, simplesmente, não existem. A única certeza é que, qualquer que seja a posição no mercado de trabalho em 2017 ou 2030, algumas habilidades necessárias nunca mudarão. E quais habilidades você acha que nunca mudariam? Acertou se pensou nas habilidades emocionais.

Diante dessa tendência, algumas faculdades já tomaram a iniciativa de incorporar dentro de suas matrizes curriculares e treinamentos corporativos aulas de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. O Hospital Albert Einstein e o Insper, por exemplo, já estão utilizando em seus processos seletivos etapas em que o candidato é avaliado sobre essas competências. As instituições estão na vanguarda e acompanham as tendências do século XXI no mercado de trabalho.

É por isso que aprender essas habilidades pode ser um pilar central para a realização pessoal e profissional. É notória a preocupação de universidades e empresas em relação a isso. Não podemos deixar passar a oportunidade de fazer com que o Ensino Superior caminhe em direção às tendências internacionais.

No Brasil, os primeiros movimentos nesse sentido estão sendo conduzidos pela Semente Educação. Por meio da Semente Universidades, a instituição está levando até o Ensino Superior um tipo de conteúdo que ainda é incomum nas entidades educacionais brasileiras. Habilidades como autoconhecimento, autocontrole, empatia, resiliência e tomada de decisões responsáveis estão entre as competências mais requisitadas pelas grandes empresas e muitas vagas de trabalho ainda não conseguem ser preenchidas por faltarem candidatos que tenham a inteligência emocional necessária para ocupar a posição.

Portanto, é fundamental entender que, no mundo cada vez mais tecnológico e conectado em que vivemos, o principal diferencial é ser humano.

*Celso Lopes de Souza – Fundador da Semente Educação, é médico psiquiatra formado pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e professor da Educação Básica há mais de 20 anos.