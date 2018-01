A partir do dia 9 de janeiro as crianças de Jaguariúna terão dias muito mais animados nas férias com oportunidade de assistir a filmes campeões de bilheteria. O Festival de Férias de Jaguariúna vai exibir de graça os filmes mais concorridos e premiados do mundo, até o dia 29 de janeiro, no Teatro Municipal.

Serão dois filmes diferentes por dia, um às 14h e outro às 19h30 e os espetáculos terão dois horários de apresentação, às 15h e às 20h. A programação começa com a exibição de O Poderoso Chefinho e Logan. No dia 10 será a vez de Moana e Power Rangers- O Filme; dia 11, My Little Pony e La La Land; dia 12, Pets e A paixão de Cristo de Jaguariúna; dia 13, A Bela e a Fera e Piratas do Caribe – a Vingança de Salazar.

No dia 14 será a vez da apresentação da peça de teatro O papa Defunto – A origem. Dia 16, os filmes Carros 3 e Transformers – O Último Cavaleiro; dia 17, O Pequeno Príncipe e A Cabana; dia 18, Frozen e Guardiões da Galáxia I; dia 19, Meu Malvado Favorito 3 e Guardiões da Galáxia I; dia 20, espetáculo teatral Alladin; dia 21, espetáculo teatral Alladin e o filme O Espaço Entre Nós; dia 23, os Smurfs e a Vila Perdida e Homem Aranha – de volta ao lar; dia 24, Pica-Pau o Filme e Cinquenta Tons Mais Escuros; dia 25, Rogue One – uma História Star Wars e Star Wars – O Despertar da Força; dia 27, espetáculo A Noite dos Musicais; e dia 28, encerrando a programação, tem peça de teatro O papa Defunto – A origem. A entrada é de graça e o público deve chegar com trinta minutos de antecedência.