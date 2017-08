Gislaine Mathias | Jaguariúna

Desde a demolição da Casa Paroquial, na Praça Umbelina, a comunidade católica e as famílias mais antigas de Jaguariúna buscam alternativas para a reposição da memória desse prédio histórico, no centro da cidade. O assunto foi discutido novamente quando representantes da Associação Amigos do Padre Gomes, do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Arqueológico, Ambiental, Documental e Paisagístico de Jaguariúna (CONPHAAJ), da Casa da Memória Padre Gomes e da Paróquia de Santa Maria tiveram uma audiência com o prefeito Gustavo Reis, na semana passada.

De acordo com o coordenador da Casa da Memória, Tomaz de Aquino Pires a intenção da audiência foi levar uma antiga reivindicação da comunidade que solicita essa reposição e a realização de um abaixo-assinado para conhecer a opinião da população sobre o assunto. Ele disse que o prefeito deferiu a reivindicação.

A realização de uma consulta popular atende uma orientação do professor e coordenador de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, André Argollo Ferrão e do presidente do Instituto de Recuperação do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo, Emanuel Von Lawenstein Massarani. “Trata-se do Centro Histórico de Jaguariúna. Tudo deve ser pensado com muito tempo, prudência e ouvindo sempre autoridades no assunto”, relatou Tomaz completando que após as comemorações do aniversário de Jaguariúna, o assunto será retomado com mais calma para a preparação do abaixo-assinado que após finalizado será entregue aos Poderes Públicos Municipais. Também será estudada a melhor forma de captar recursos para a obra, que a princípio, pode envolver comércios, indústrias e população.

DEMOLIÇÃO

O prédio da Casa Paroquial foi vendido, na época, pelo bispo de Amparo, Dom Francisco Zugliani para a Prefeitura de Jaguariúna e em julho de 2006, foi demolido. No local ocorreu a construção da Casa da Memória. “Fazem 11 anos que esse patrimônio histórico desapareceu e a partir de então, a população católica, os amigos da memória e da história da cidade e as famílias pioneiras lamentam o desaparecimento desse patrimônio, que foi construído pelos nossos pais e avós”, relatou Tomaz.

HISTÓRIA

A pedra fundamental foi lançada no dia 8 de agosto de 1943 e a Casa Paroquial foi inaugurada em 16 de julho de 1945, na Festa de Nossa Senhora do Carmo, pelo padre Antonio Mariano da Silva. Na época, a inauguração foi publicada no jornal A Comarca de Mogi Mirim. “A matéria destacava o estilo da construção, a beleza e a arquitetura, e foi citada como uma das mais belas casas da Arquidiocese de Campinas”, salientou Tomaz.

PROJETO

Pelo projeto, a reposição não destruiria nada da atual construção da Casa da Memória, pois a sua instalação é modelo e segue os princípios da mais avançada tecnologia e informatização. Também será preservada a Pracinha do Padre Gomes, que é utilizada como local de exposição de fotos históricas. De acordo com Tomaz, a proposta é mexer nos muros altos das laterais, que tiram a visão da Matriz Centenária e fazer o recuo de dois metros.

De acordo com o projeto seriam construídas novas paredes laterais e anexas a Casa da Memória, sendo que do lado do ponto de ônibus, por exemplo, seria colocada a fachada da Casa Paroquial e na outra lateral, a intenção é colocar a parte dos fundos do antigo prédio, portanto não se mexeria na estrutura atual. “Quando a Casa da Memória foi construída houve um erro arquitetônico, com a construção dessas muralhas que prejudicam a visão de um patrimônio histórico, a Matriz Centenária, que é um marco de fundação da cidade”, enalteceu Tomaz.