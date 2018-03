Numa ação de investigadores do Setor de Investigações Gerias (SIG) da Polícia Civil, juntamente com integrantes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Municipal (GM), de Jaguariúna, foram realizadas apreensões, em dois estabelecimentos comerciais da cidade que comercializavam cervejas, pertencentes a uma carga que havia sido roubada e localizada na semana passada. A ação ocorreu na quarta-feira.

A primeira apreensão ocorreu por volta de meio-dia. Conforme descrito no Boletim de Ocorrências (BO), policiais e guardas municipais foram até um bar na Vila Miguel Martini e localizaram 125 fardos, contendo em cada 12 latas de cerveja Brahma, num total de 1.500 latas, num valor aproximado de R$ 3.300.

Já a outra apreensão ocorreu por volta de 13h, em um bar no Jardim Planalto, no local, conforme descrito no Boletim de Ocorrências, os policiais e os guardas municipais encontraram 14 fardos, contendo 12 latas de cerveja Brahma, num total de 168 latas, no valor aproximado de R$ 370.

Nos dois casos, a polícia informou que os proprietários receberam voz de prisão por cometer crime de receptação e, juntamente com os produtos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Eles pagaram fiança, arbitrada em R$ 1.000 cada, e vão responder pelo crime em liberdade.

ROUBO DE CARGA

A origem destas cervejas apreendidas nestes dois bares em Jaguariúna é, segundo os policias, proveniente de dois roubos de carga de bebidas ocorridos na semana passada em Mogi Mirim e Itatiba.

Na ocasião, os policiais localizaram um galpão no bairro Colmeia, em Jaguariúna,com duas cargas, sendo uma da Ambev e a outra da Kaiser, sendo recuperadas 20.160 garrafas de cerveja (600ml), 20.340 latas de cerveja Brahma, 900 garrafas de Original, 20.472 latas de cerveja Brahma Zero, 2.004 garrafas pet de H2O Citrus e 4.020 H2O limoneto. A carga localizada foi avaliada em R$ 250 mil.

Na operação, os policiais prenderam cinco homens em flagrantes, suspeitos de participação em esquema de roubo de cargas. Além da apreensão dos produtos, a polícia também recolheu no local três veículos, incluindo um caminhão, uma empilhadeira, aparelhos de celular, documentos e cartões.